18 мая может стать самым теплым днем этого месяца в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверг, 18 мая, может стать самым теплым днем в Москве в этом месяце, воздух может прогреться до 25 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Завтрашний день у нас будет самым жарким на этой неделе и, может быть, даже до конца мая самым жарким останется... Мы ждем, что в Москве будет около 25 градусов", – поделилась синоптик.

Позднякова добавила, что температура выше 25 градусов в столице является неблагоприятной для городской среды.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская ранее заявила, что 17 мая может претендовать на звание самого теплого дня с начала 2023 года. По словам синоптика, столбики термометров в этот день в Москве покажут до 23–25 градусов тепла, а в области – до 20–25 градусов.

В Подмосковье в связи с теплой и засушливой погодой продлили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 18 мая.