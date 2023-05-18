18 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четверг, 18 мая, стал самым теплым днем с начала года в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К 11:00 на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха достигла 24 градусов, это на 0,1 градуса выше, чем было у дня вчерашнего, прежнего лидера "теплого" списка. При этом прогрев продолжится в течение ближайших 4–6 часов, и температура повысится еще на пару градусов", – поделился синоптик.

Леус добавил, что точная информация о температуре 18 мая поступит после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров. Вместе с этим синоптик выразил уверенность в том, что четверг останется в лидерах теплого списка в течение 7–8 дней.

В российском Гидрометцентре рассказали, что 18 мая ожидается облачная с прояснениями погода и дождь на западе области. Днем в Москве воздух прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье – до 22–27 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предрекла четвергу, 18 мая, стать самым жарким днем месяца. По ее словам, температура выше 25 градусов в столице является неблагоприятной для городской среды.