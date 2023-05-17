11:41Общество
Москвичей предупредили о похолодании в ночь на воскресенье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ночь на 21 мая температура воздуха в Москве может опуститься до трех градусов тепла. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка 3–8 градусов", – рассказала синоптик.
При этом днем в субботу, 20 мая, в столице ожидается до 20 градусов. В воскресенье, 21 мая, столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
Позднякова также не исключила, что в последний день недели в городе пройдет кратковременный дождь.
Согласно прогнозам синоптиков, четверг, 18 мая, может стать самым теплым майским днем в Москве. В столице ожидается до 25 градусов тепла. При этом, обратила внимание Позднякова, подобная температура воздуха является неблагоприятной для городской среды.
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