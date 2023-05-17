06:32Общество
Москвичам рассказали о погоде 17 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 17 мая, в столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.
Скорость юго-восточного и южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на выходных в столицу придет прохлада. По его словам, температура воздуха понизится до 17–22 градусов.
В Подмосковье из-за возможного возникновения пожаров продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 12:00 четверга, 18 мая.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 17 мая
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