Москвичам рассказали о погоде 17 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 17 мая, в столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость юго-восточного и южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на выходных в столицу придет прохлада. По его словам, температура воздуха понизится до 17–22 градусов.

В Подмосковье из-за возможного возникновения пожаров продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 12:00 четверга, 18 мая.

