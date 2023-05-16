"Стараюсь из дома не выходить": как москвичи спасаются в сезон тополиного пуха

В столице наступает сезон тополиного пуха. Для некоторых москвичей этот период становится испытанием – появляются симптомы аллергии, а другие жалуются, что липкие почки попадают в квартиру, липнут к одежде и машине. Как горожане переносят это время – в материале Москвы 24.



"Тушите свет"

Пользователи Сети активно обсуждают проблему: большинство москвичей не любят тополи именно за пух. Когда дерево сбрасывает семена, у многих обостряется аллергия.

"Когда он летит, то все, тушите свет. Я стараюсь из дома не выходить, а то сразу слезы, насморк и ничего не помогает. Единственное спасение для меня – это сосновый лес. В другое время люблю гулять по центру, но в этот период можно только мечтать об этом", – написала одна из пользователей.

Многих не устраивает обилие тополей в районе проживания. "Весной и летом все утопает в пухе – двор, машины, становится нечем дышать. Я не аллергик, но даже я начинаю чихать", – поделилась юзер.

Некоторым приходится уезжать из Москвы в этот период.





пользователь Сети У есть сосед, он астматик. Для него тополиный пух – как яд. С апреля его состояние ухудшается, и он не может жить в Москве. Лет пять назад мужчина вышел на пенсию и теперь с мая по октябрь живет в Крыму, чтобы дышать чистым морским воздухом. Там он забывает про препараты.

Другие делятся рекомендациями, как пережить "тополиный сезон" без последствий.

"Для меня это просто кошмар: он (пух. – Прим. ред.) налипает на ресницы, щеки, запутывается в волосах и всех вещах и предметах. Я в это время ношу солнечные очки, чтобы он не попадал в глаза. Полоскаю горло физраствором и промываю глаза препаратами с морской водой", – поделилась жительница города.

Еще часть москвичей напоминают, что семена дерева легко воспламеняются. И иногда находятся экспериментаторы, которые могут поджечь их вблизи жилой постройки и машин.





пользователь Сети Распространение такого огня тяжело остановить своими силами. Просьба к родителям: научите своих детей, что жечь пух нельзя! Чем думают ребята, поджигающие залежи пуха вблизи жилых домов? Да ничем, им прикольно. Они не думают, что могут вызвать пожар, смерти и получить срок. Надоело гонять таких умников от подъездов.

Иногда поджигание пуха все-таки заканчивается непоправимыми последствиями.

"Я был на работе, жена рассказала. К нам приезжал мастер, делать натяжной потолок. Вдруг они слышат на улице какой-то шум, крики, запах дыма. А на балкон не выйти – потолок еще не повешен. Где-то через 20 минут мастер выходит на улицу взять инструмент из машины и пропадает надолго. Возвращается, а на нем лица нет. Оказывается, кто-то кинул спичку на тополиный пух и машина мастера сгорела", – рассказал юзер.



Тополь не виноват?

Несмотря на негатив жителей мегаполиса, тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию. Он служит исключительно переносчиком частиц-провокаторов, рассказала Москве 24 врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Коровкина.





Елена Коровкина врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Он как губка, на которой скапливаются вещества, находящиеся в атмосфере: пыль, частички сгорания топлива, пыльца растений. Кроме того, с приходом тополиного пуха появляется пыльца злаковых трав: мяты, овсяницы, тимофеевки, костера. Именно поэтому в этот период пациенты замечают увеличение симптомов сезонной аллергии.

Однако иногда даже те, кто не страдает поллинозом, в период тополиного пуха могут жаловаться на появление насморка и покраснение глаз. Это связано с тем, что семена дерева могут механически раздражать слизистые, если их становится слишком много.

"Люди ощущают этот дискомфорт и принимают его за аллергию, хотя на самом деле это не так", – пояснила врач.

Если у человека в этот период начинаются ярко выраженные симптомы, то по возможности не стоит выходить на улицу в первой половине дня. А в целом гулять лучше в безветренную погоду.





Елена Коровкина врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Можно использовать маски, респираторы, назальные фильтры. Обязательно носить солнцезащитные очки или очки со специальными силиконовым подкладками. Волосы лучше закрыть головным убором, чтобы на них не оседали пух и пыльца.

По возвращении домой необходимо принять прохладный душ, чтобы смыть с себя все аллергены, уличную одежду постирать или убрать подальше в шкаф. "В помещениях же лучше установить воздухоочистители, фильтры в которых нужно менять в два раза чаще, чем указано в инструкции", — отметила врач.

Квартиру можно проветривать, но только при наличии специальных сеток "антипыльца", заключила иммунолог.