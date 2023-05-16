"Стараюсь из дома не выходить": как москвичи спасаются в сезон тополиного пуха

В столице наступает сезон тополиного пуха. Для некоторых москвичей этот период становится испытанием – появляются симптомы аллергии, а другие жалуются, что липкие почки попадают в квартиру, липнут к одежде и машине. Как горожане переносят это время – в материале Москвы 24.
"Тушите свет"
Пользователи Сети активно обсуждают проблему: большинство москвичей не любят тополи именно за пух. Когда дерево сбрасывает семена, у многих обостряется аллергия.
"Когда он летит, то все, тушите свет. Я стараюсь из дома не выходить, а то сразу слезы, насморк и ничего не помогает. Единственное спасение для меня – это сосновый лес. В другое время люблю гулять по центру, но в этот период можно только мечтать об этом", – написала одна из пользователей.
Многих не устраивает обилие тополей в районе проживания. "Весной и летом все утопает в пухе – двор, машины, становится нечем дышать. Я не аллергик, но даже я начинаю чихать", – поделилась юзер.
Некоторым приходится уезжать из Москвы в этот период.
Другие делятся рекомендациями, как пережить "тополиный сезон" без последствий.
"Для меня это просто кошмар: он (пух. – Прим. ред.) налипает на ресницы, щеки, запутывается в волосах и всех вещах и предметах. Я в это время ношу солнечные очки, чтобы он не попадал в глаза. Полоскаю горло физраствором и промываю глаза препаратами с морской водой", – поделилась жительница города.
Еще часть москвичей напоминают, что семена дерева легко воспламеняются. И иногда находятся экспериментаторы, которые могут поджечь их вблизи жилой постройки и машин.
Иногда поджигание пуха все-таки заканчивается непоправимыми последствиями.
"Я был на работе, жена рассказала. К нам приезжал мастер, делать натяжной потолок. Вдруг они слышат на улице какой-то шум, крики, запах дыма. А на балкон не выйти – потолок еще не повешен. Где-то через 20 минут мастер выходит на улицу взять инструмент из машины и пропадает надолго. Возвращается, а на нем лица нет. Оказывается, кто-то кинул спичку на тополиный пух и машина мастера сгорела", – рассказал юзер.
Тополь не виноват?
Несмотря на негатив жителей мегаполиса, тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию. Он служит исключительно переносчиком частиц-провокаторов, рассказала Москве 24 врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Коровкина.
Однако иногда даже те, кто не страдает поллинозом, в период тополиного пуха могут жаловаться на появление насморка и покраснение глаз. Это связано с тем, что семена дерева могут механически раздражать слизистые, если их становится слишком много.
"Люди ощущают этот дискомфорт и принимают его за аллергию, хотя на самом деле это не так", – пояснила врач.
Если у человека в этот период начинаются ярко выраженные симптомы, то по возможности не стоит выходить на улицу в первой половине дня. А в целом гулять лучше в безветренную погоду.
По возвращении домой необходимо принять прохладный душ, чтобы смыть с себя все аллергены, уличную одежду постирать или убрать подальше в шкаф. "В помещениях же лучше установить воздухоочистители, фильтры в которых нужно менять в два раза чаще, чем указано в инструкции", — отметила врач.
Квартиру можно проветривать, но только при наличии специальных сеток "антипыльца", заключила иммунолог.
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