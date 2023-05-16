Москвичам пообещали июльскую погоду 17–18 мая

Фото: портал мэра и правительства Мсоквы

В среду и четверг, 17–18 мая, в столице ожидается июльское тепло, воздух прогреется до 26 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в течение недели столица будет пребывать в области повышенного давления, однако погода будет различная, так как Москва будет находиться в разных перифериях антициклона. В среду и четверг температура будет на пять градусов выше нормы. Днем 17 мая воздух прогреется до 23–26 градусов, а уже 18 мая – до 24–26 градусов. Ночью столбики термометров покажут 11–14 градусов.

Вместе с этим синоптик отметил, что к концу рабочей недели Москва остановится в холодной части антициклона, при этом погода останется теплой.

"В пятницу местами прогнозируются кратковременные небольшие дожди, температура понизится, но она все равно будет около нормы и даже выше. В ночь на пятницу – около 10, а днем – около 20 градусов", – поделился он.

Кроме того, в выходные дни прогнозируется понижение температуры. Днем столбики термометров покажут 17–19 градусов, ночью – 6–8 градусов. В субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, также ожидаются небольшие осадки.

Похожий прогноз ранее представил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, который заявил, что в столичном и соседнем регионах ожидается до 26 градусов на этой неделе. При этом, считает синоптик, впоследствии погода будет становиться только теплее. По его словам, небольшие дожди прогнозируются только 19 мая.

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