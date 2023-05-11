Синоптик спрогнозировал засушливое, но умеренное по температуре лето в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что предстоящее лето в столице будет самым жарким за 150 лет, сообщает РИА Новости.

По его словам, такие данные недостоверны – по предварительным прогнозам, летний сезон будет немного засушливым, а по температуре умеренным.

"Проанализировав ситуацию, можно утверждать, что это ложная, недостоверная, сфальсифицированная информация с целью намеренно ввести в заблуждение. То есть дезинформация. Указанные данные не соответствуют ни одному долгосрочному прогнозу погоды", – сказал Тишковец.

Он добавил, что лето в Центральной России в среднем будет всего на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, а дефицит осадков за три месяца составит не более 10%.

Июнь и июль будут теплее нормы на градус, а август – на два градуса. Синоптик напомнил, что для Москвы нормальная ночная температура составляет 10–15 градусов, а дневная – 20–25 градусов.

Ранее некоторые СМИ писали, что предстоящее лето в столице может стать самым жарким за 150 лет, а температура воздуха будет подниматься выше 40 градусов.

Накануне заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина поделилась, что в столице ожидается смена погоды с ночными заморозками на летнее тепло, которое продержится в городе до 16 мая.

Так, 11 мая днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 20 градусов, однако в области ожидаются осадки. Уже на следующий день, 12 мая, столбики термометров покажут 19–21 градус, в Подмосковье – 17–22 градуса. В субботу, 13 мая, синоптик пообещала потепление до 23 градусов.

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели