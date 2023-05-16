Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Московской области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 18 мая. Согласно прогнозам синоптиков, местами в Московской области будет наблюдаться высокая пожарная опасность четвертого класса.

До этого Гидрометцентр объявлял предупреждение до вечера 17 мая.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что 17 и 18 мая в дневные часы температура воздуха в Москве, Подмосковье и прилегающих регионах достигнет отметок в 24–26 градусов. В связи с этим сохраняется риск возникновения пожаров, так как первая половина месяца была достаточно засушливой.

