17:02Общество
Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров
Фото: Москва 24
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 17 мая. При этом местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал летнее тепло в столичном регионе во второй половине текущей недели. Температура воздуха будет доходить до 26 градусов, что соответствует норме конца июня – начала июля.
Между тем глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что погода на этой неделе будет засушливой. Осадков в городе не ожидается, ветер будет умеренным.
Пыльный смерч появился в подмосковном Можайске
Читайте также