Желтый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 17 мая. При этом местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал летнее тепло в столичном регионе во второй половине текущей недели. Температура воздуха будет доходить до 26 градусов, что соответствует норме конца июня – начала июля.

Между тем глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что погода на этой неделе будет засушливой. Осадков в городе не ожидается, ветер будет умеренным.



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