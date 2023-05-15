Синоптик спрогнозировал июльскую погоду на этой неделе в Москве и Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летнее тепло придет в столичный регион, начиная со среды, 17 мая, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров во второй половине недели покажут 26 градусов, что соответствует норме конца июня – начала июля. При этом уже в выходные температура вернется к норме, составив порядка 20 градусов.

По словам синоптика, повышение температуры связано с тем, что воздушные массы будут поступать с юга. Он отметил, что солнечная и малооблачная погода будет радовать москвичей всю неделю благодаря антициклону. При этом в пятницу, 19 мая, прогнозируются кратковременные дожди.

Вильфанд также рассказал, что в течение всего 10 дней москвичи "совершили путешествие на три с половиной месяца", поскольку еще 6 и 7 мая температура соответствовала показателям конца марта, а в середине этой недели она уже будет соответствовать летним значениям.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 18 мая, в Москве столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

Синоптик уточнил, что с понедельника до четверга включительно благодаря северному антициклону жителей региона ждет комфортная погода – много солнца, никаких осадков, а столбики термометров каждый день будут ползти только вверх.



Жителям столицы рассказали о погоде 15 мая