12 мая стало самым теплым днем в Москве с начала этого года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве зафиксировали температурный максимум. 12 мая оказалось самым теплым днем с начала этого года, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Максимальная температура воздуха на главной метеостанции города поднялась до плюс 22,1 градуса, это ровно на градус выше, чем было у прежнего лидера, 24 апреля", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, в Московской области самым теплым местом оказался Солнечногорск, где столбики термометров поднялись до плюс 23,1 градуса.

До этого Леус сообщил, что 12 мая температура в Москве впервые за месяц составила плюс 20 градусов. По его словам, в полдень на главной метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали температуру воздуха 20,3 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что 13 и 14 мая будет солнечно и без осадков. Ветер, по словам специалиста, будет слабый, а давление – высоким.

Также заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что 15 мая столбики термометров покажут до 21 градуса выше нуля, а 16 мая они поднимутся до 23 градусов.

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