12:45Общество
Солнце и 23-градусное тепло ожидают москвичей на следующей неделе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В начале следующей недели в Москве ожидается солнечная погода, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие выходные в столице ожидается по-июньски теплая погода. Начиная с воскресенья температура немного понизится. В целом по сравнению с выходными в начале следующей недели погода существенно не изменится.
В понедельник ночью ожидается около 5–7 градусов, но без заморозков. Днем столбики термометров покажут плюс 17–18 градусов. Будет солнечно и без осадков.
Во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура повысится до плюс 23 градусов. В среду, 17 мая, воздух также прогреется до 23 градусов.
Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первой половине следующей недели в Москве ожидается очередное похолодание. По его словам, до среды температура не будет превышать 17 градусов. При этом к концу недели в городе местами потеплеет до 25 градусов.
"Утро": 21 градус ожидается в столице 12 мая
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