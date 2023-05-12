Солнце и 23-градусное тепло ожидают москвичей на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В начале следующей недели в Москве ожидается солнечная погода, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие выходные в столице ожидается по-июньски теплая погода. Начиная с воскресенья температура немного понизится. В целом по сравнению с выходными в начале следующей недели погода существенно не изменится.

В понедельник ночью ожидается около 5–7 градусов, но без заморозков. Днем столбики термометров покажут плюс 17–18 градусов. Будет солнечно и без осадков.

Во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура повысится до плюс 23 градусов. В среду, 17 мая, воздух также прогреется до 23 градусов.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первой половине следующей недели в Москве ожидается очередное похолодание. По его словам, до среды температура не будет превышать 17 градусов. При этом к концу недели в городе местами потеплеет до 25 градусов.



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