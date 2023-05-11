Роспотребнадзор призвал не бояться появившихся в Москве клопов

Фото: depositphotos/jareynolds

Насекомые, которые появились после дождя в Москве, не являются опасными для людей и животных. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Растительноядные клопы, видео с которыми сегодня распространяются в социальных сетях, не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных. Истребительные мероприятия не требуются", – подчеркнуло ведомство.

По информации пресс-службы государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосприрода", в парках насекомых нет.

До этого научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что насекомые, которых москвичи заметили после дождя, активизировались из-за потепления и повысившейся в городе влажности. Еще до похолодания, когда в Москве была теплая погода, некоторые насекомые успели вывестись из перезимовавших яиц, указал он.

11 мая телеграм-каналы начали сообщать, что жители столицы заметили на окнах домов большое количество насекомых. Отмечалось, что насекомые появились после дождя, который прошел в Москве в этот день.

Роспотребнадзор опубликовал список регионов с угрозой заражения клещевым энцефалитом