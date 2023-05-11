Энтомолог рассказал, кого чаще всего кусают комары

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Люди после интенсивной физической нагрузки сильнее прочих рискуют быть укушенными комарами на природе. Об этом Москве 24 рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Охотнее всего комары кусают людей, подвергшихся хорошей физической нагрузке, пропотевших и с увеличившейся в связи с этим температурой тела. Пот и разгоряченное тело вообще достаточно сильно привлекают комаров.

"Также укусу комаров могут быть подвержены люди, которые носят открытую одежду. Если вы одеты плотно и с минимальным количеством незащищенных мест, то они вас просто не смогут достать", – добавил Хряпин.

Если человеку некомфортно в плотной одежде, для защиты от насекомых можно использовать специальные репелленты или масло эвкалипта лимонного. Дым от костра также является хорошим способом борьбы с комарами на природе.

"Можно бросить какой-нибудь срезанный трутовик в костер или просто так поджечь его. Это будет помогать, но не абсолютно. Можно накидать в костер травы", – советует энтомолог.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Любой дым будет резко снижать желание комаров вас атаковать. Вопрос только в том, насколько вам самим будет комфортно дышать этим дымом.

Ранее россиянам объяснили, как избежать укуса ос. В частности, не рекомендуется использовать парфюмерию с фруктовыми или цветочными нотами. Кроме того, стоит избегать одежды желтых и прочих ярких цветов. Участки тела, которые не защищены тканью, необходимо обработать репеллентами. Вместе с тем еду и напитки, привлекающие внимание насекомых, лучше не оставлять в открытом для них доступе.

