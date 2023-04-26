Энтомолог спрогнозировал первый пик активности комаров в Московском регионе

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Первый пик активности комаров в столичном регионе ожидается в мае. Об этом Москве 24 рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, для начала активности комаров должны возникнуть подходящие погодные условия.

"Поскольку температурный фон находится сегодня на благоприятном для комаров уровне, остается дело за малым – получить достаточную влажность воздуха, необходимую для их активности. Сейчас как раз начались дожди", – отметил эксперт.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Как правило, пик комаров, достаточно мощный подъем их численности происходит в мае, когда перезимовавшие особи выходят из спячки. Они приступают к активному поиску животных-прокормителей, к которым в том числе относится и человек. Сейчас еще пройдут майские дожди и после этого, скорее всего, мы получим первый пик активности комаров.

Энтомолог добавил, что обитающие в Московском регионе комары вряд ли могут переносить опасные заболевания.

"Бояться комаров как переносчиков инфекций особо не стоит. В условиях климата средней полосы России они фактически не переносят никаких заболеваний. Поэтому жители столичного региона обойдутся просто неприятными последствиями в виде раздражения кожи в местах укусов комаров", – заключил Хряпин.

Ранее были названы запахи, которые способны отпугивать комаров. В частности, такой эффект на кровососущих оказывает эфирное масло лимонного эвкалипта. Запах дыма также неприятен насекомым. Поэтому если люди находятся на природе, то могут разжечь костер. Однако следует помнить, что метод работает до тех пор, пока дым густой и окутывает человека.

