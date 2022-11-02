15:09Общество
Энтомолог рассказал, какие болезни переносят тараканы
Фото: depositphotos/natspel
Кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко рассказал Москве 24, что тараканы являются переносчиками дизентерии и других болезней грязных рук.
"Специфические заболевания они не переносят, но переносят всякие такие, связанные с грязью, типа дизентерии, потому что живут во всякой грязи", – говорит специалист.
По словам энтомолога, заразиться можно, если таракан пробежит по еде, которую потом употребит человек.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о двух пиках размножения тараканов. Первый начинается в конце января – феврале, а второй наступает летом. При этом периоды увеличения численности тараканов могут смещаться в зависимости от региона. Например, на Крайнем Севере пик может наступить в апреле, а не в феврале.
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