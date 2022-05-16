Энтомолог рассказал, каких ароматов боятся комары

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Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что аромат лимонного эвкалипта и запах дыма способны отпугивать комаров.

"Как и в случае с клещами, единственное эфирное масло, которое наиболее отпугивает комаров, – это эфирное масло лимонного эвкалипта", – говорит эксперт.

Все остальные эфирные масла, по словам специалиста, имеют крайне ограниченный эффект. "Тот же аромат мяты, гвоздичные масла – в случае обильного применения в большом количестве все равно эффект будет очень непродолжительный. Не более 10–15 минут", – объясняет энтомолог.



Для защиты от комаров лучше всего применять специальные химические вещества. Но если вы оказались в лесу, а их под рукой нет, можно воспользоваться другими методами, продолжает Хряпин.

"Можно попробовать поджечь какой-нибудь гриб трутовик и подымить. Можно поджечь торф, чтобы он также подымил", – говорит эксперт.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Можно разжечь и костер. Поможет любой дым. Но он имеет ограниченное действие. Дым хорош, пока он густой и вы в нем сидите. Но вы сами им дышите, у вас начинаются в конце концов уже слезиться глаза и все прочее. Как только дым смещается в сторону, комарам ничего не мешает вас кусать.

Ранее россиян предупредили об опасности комариных укусов. По словам завотдела медицинской энтомологии первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмилы Ганушкиной, они могут привести к заражению некоторыми инфекциями, например малярией. Кроме того, комариный укус способен спровоцировать аллергическую реакцию.

