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Первые случаи клещевого энцефалита выявили в России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

"В медицинские организации в связи с укусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек", – отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре назвали прививку от клещевого энцефалита эффективной профилактической мерой. Ее сделали свыше 1,7 миллиона граждан РФ.

Ранее врачи напомнили россиянам о том, как защититься от клещей и что необходимо делать при укусе. По словам экспертов, вакцину от клещевого энцефалита делают как в частных, так и в государственных клиниках. Стоимость варьируется от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от учреждения и региона.

Специалисты отметили, что даже с прививкой необходимо не забывать о мерах предосторожности на природе, поскольку человек может подхватить другие инфекции. Рекомендуется надеть максимально закрытую и светлую одежду, а также не забывать про головной убор.



Москвичей предупредили об опасности клещей