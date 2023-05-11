Энтомолог объяснил нашествие странных насекомых в Москве

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Насекомые, которых москвичи заметили после дождя, активизировались из-за потепления и повысившейся в городе влажности. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ранее жители столицы заметили на окнах домов большое количество насекомых. Об этом сообщают телеграм-каналы. Отмечается, что насекомые появились после дождя, который прошел в Москве 11 мая.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ По кадрам сложно судить, какие именно это насекомые. Но могу с большой вероятностью сказать, что они не опасны. Потому что в нашем климате водится чрезвычайно мало опасных насекомых. Таковыми в первую очередь являются различные кровососущие комары и мухи. Но те насекомые, которых заметили москвичи, по форме тела и размерам на них не похожи. Соответственно, ничего опасного для человека в них нет.

По словам специалиста, в нашествии насекомых в столице после дождя нет ничего удивительного.

"Еще до похолодания, когда в Москве была теплая погода, некоторые насекомые успели вывестись из перезимовавших яиц. Насекомые, зимовавшие во взрослом состоянии, тоже стали активны. Затем наступило похолодание. В результате активность насекомых резко снизилась. Сейчас опять наступили теплые дни, плюс прошел легкий дождь. Для насекомых теплая погода и влажность являются довольно благоприятными условиями", – говорит энтомолог.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Воздух влажный и при этом достаточно прогретый, поэтому выведшиеся из яиц и перезимовавшие насекомые сегодня массово очнулись, встрепенулись и стали активно перемещаться.

Ранее жителям столичного региона рассказали, когда ожидать начала активности комаров. Отмечается, что для этого необходимы определенные условия, в том числе подходящая влажность и температурный фон. Как правило, первый пик подъема численности комаров в Московском регионе выпадает на май.

