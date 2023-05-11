18:48Общество
Энтомолог объяснил нашествие странных насекомых в Москве
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Насекомые, которых москвичи заметили после дождя, активизировались из-за потепления и повысившейся в городе влажности. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Ранее жители столицы заметили на окнах домов большое количество насекомых. Об этом сообщают телеграм-каналы. Отмечается, что насекомые появились после дождя, который прошел в Москве 11 мая.
По словам специалиста, в нашествии насекомых в столице после дождя нет ничего удивительного.
"Еще до похолодания, когда в Москве была теплая погода, некоторые насекомые успели вывестись из перезимовавших яиц. Насекомые, зимовавшие во взрослом состоянии, тоже стали активны. Затем наступило похолодание. В результате активность насекомых резко снизилась. Сейчас опять наступили теплые дни, плюс прошел легкий дождь. Для насекомых теплая погода и влажность являются довольно благоприятными условиями", – говорит энтомолог.
Ранее жителям столичного региона рассказали, когда ожидать начала активности комаров. Отмечается, что для этого необходимы определенные условия, в том числе подходящая влажность и температурный фон. Как правило, первый пик подъема численности комаров в Московском регионе выпадает на май.
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