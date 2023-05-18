Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа (ЗВО) проинспектировал уровень боевой подготовки военнослужащих, вступивших в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ по контракту. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ходе посещения полигона Шойгу заслушал доклад главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова о должном проведении занятий с военнослужащими, направленных на получение боевого опыта. Командир одного из подразделений сообщил министру обороны РФ, что с контрактниками проводят занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой и подготовке другого характера.

"В настоящее время на полигонах ЗВО осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов", – говорится в сообщении ведомства.

После прохождения курса занятий военных направят в места постоянной дислокации для продолжения подготовки в составе подразделений и воинских частей.

До этого Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону СВО. В Южном военном округе (ЮВО) Шойгу продемонстрировали современные танки, боевые бронированные машины, специальную технику и автотранспорт отечественного производства.

