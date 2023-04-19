Шойгу проверил несение дежурства полком РВСН в Калужской области

Фото: министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал несение дежурства перевооруженным на новые ракетные комплексы "Ярс" полком ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые находятся в Калужской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ходе проверки командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил Шойгу о мероприятиях по перевооружению на новые ракетные комплексы "Ярс" и созданию современной инфраструктуры. По словам военного, все обеспечено необходимыми условиями для проведения боевого дежурства и удобного размещения бойцов.

По информации Минобороны, Козельская ракетная дивизия является первым соединением PBCH, на вооружение которого поступили комплексы "Ярс".

Во время проверки Шойгу также заслушал доклады командования Козельской ракетной дивизии РВСН о состоянии боевой готовности. Министр поставил перед ними задачи по внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск. Помимо этого, глава МО убедился в устройстве инфраструктуры, на которой организовали необходимые условия для боевого дежурства.

Вместе с этим Шойгу увидел работу дистанционно управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которую показали РВСН. Министр проверил в том числе и организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой.

Ранее Шойгу посетил Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области, чтобы лично проинспектировать выполнение гособоронзаказа. Там главе Минобороны рассказали о проектах по модернизации образцов военной техники.