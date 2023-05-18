Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Московской области до 20 мая

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Желтый уровень погодной опасности продлили в Московской области до субботы, 20 мая, из-за риска пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 11:00. Местами прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса.

Ранее предупреждение должно было действовать до 11:00 пятницы, 19 мая.

Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 18 мая может претендовать на звание самого теплого дня в столице в этом месяце. По ее словам, столбики термометров в четверг покажут до 25 градусов.

При этом синоптик отметила, что подобная температура является неблагоприятной для городской среды.