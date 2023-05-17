13:48Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности из-за риска пожаров в Подмосковье
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за рисков возникновения пожаров. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.
Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 19 мая. В Гидрометцентре также заявили, что в области существует пожарная опасность четвертого класса.
Ранее предупреждение действовало до 12:00 четверга, 18 мая.
Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 18 мая может претендовать на звание самого теплого дня в столице в этом месяце. По ее словам, столбики термометров в четверг покажут до 25 градусов.
При этом синоптик отметила, что подобная температура является неблагоприятной для городской среды.
"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 17 мая
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