Песков прокомментировал информацию о расположении предвыборного штаба Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил информацию о том, где планируется разместить предвыборный штаб Владимира Путина, сообщает газета "Известия".

"Все будем сообщать своевременно", – ответил Песков.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что предвыборный штаб хотят разместить в столичном Гостином Дворе. Уточнялось, что он должен был заработать ближе к концу декабря 2023 года. В этих же помещениях находился штаб президента перед предыдущими выборами российского лидера в 2018 году.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.

Около 70% россиян одобрили решение Путина баллотироваться на новый президентский срок. По итогу опроса 6 100 россиян оказалось, что 15% выступили против, еще 8% сказали, что ему нужно уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году