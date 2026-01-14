Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:10

Общество

В России выросло число вызовов наркологов на дом после новогодних праздников

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В России на треть увеличилось число вызовов наркологов на дом с запросами о выводе из запоя и помощи при похмелье после новогодних праздников. Также "откапку" (установку капельницы для выведения токсинов из организма. – Прим. ред.) заказывали в последние дни каникул, заявили Life.ru психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.

"Людям подарили 12 выходных, включая 31-е число. И из-за такого количества выходных и мягкой погоды многие остались дома. Поэтому количество обращений было совершенно точно на 30% выше, особенно в запущенных случаях, когда люди пьют до последнего и только сейчас сдаются", – объяснил Шуров.

В то же время Казанцев отметил, что наркологов вызывают и в течение праздников, и в последние дни перед выходом на работу, и после каникул. Пик приходится на первые 15 дней января.

До указанной даты, рассказал он, люди стараются самостоятельно выходить из запоя, вызывают врача на дом с капельницей или обращаются в амбулаторную службу. Однако после 15 января граждане поступают в наркологические и токсикологические стационары, так как понимают, что не могут справиться с тягой и влечением к алкоголю, сказал Казанцев.

Более того, иногда таких пациентов приходится класть в психиатрические отделения, если возникает металкогольный психоз на фоне злоупотребления спиртным и резкого обрыва. Некоторых в дальнейшем ждет даже энцефалопатия, добавил нарколог.

Ранее в РПЦ выпустили руководство, помогающее преодолеть алкогольную зависимость. В книге, состоящей из двух частей, рассматриваются этапы формирования зависимости от спиртного, а также план возвращения к трезвой жизни.

Читайте также


общество

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика