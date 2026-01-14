В России выросло число вызовов наркологов на дом после новогодних праздников

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В России на треть увеличилось число вызовов наркологов на дом с запросами о выводе из запоя и помощи при похмелье после новогодних праздников. Также "откапку" (установку капельницы для выведения токсинов из организма. – Прим. ред.) заказывали в последние дни каникул, заявили Life.ru психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев.

"Людям подарили 12 выходных, включая 31-е число. И из-за такого количества выходных и мягкой погоды многие остались дома. Поэтому количество обращений было совершенно точно на 30% выше, особенно в запущенных случаях, когда люди пьют до последнего и только сейчас сдаются", – объяснил Шуров.

В то же время Казанцев отметил, что наркологов вызывают и в течение праздников, и в последние дни перед выходом на работу, и после каникул. Пик приходится на первые 15 дней января.

До указанной даты, рассказал он, люди стараются самостоятельно выходить из запоя, вызывают врача на дом с капельницей или обращаются в амбулаторную службу. Однако после 15 января граждане поступают в наркологические и токсикологические стационары, так как понимают, что не могут справиться с тягой и влечением к алкоголю, сказал Казанцев.

Более того, иногда таких пациентов приходится класть в психиатрические отделения, если возникает металкогольный психоз на фоне злоупотребления спиртным и резкого обрыва. Некоторых в дальнейшем ждет даже энцефалопатия, добавил нарколог.

