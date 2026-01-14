Форма поиска по сайту

14 января, 16:28

Экономика

Стоимость золота впервые в истории превысила 4 650 долларов за тройскую унцию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года поднялась выше 4 650 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Это следует из данных торговой площадки Comex.

Согласно информации на 15:59 по московскому времени, цена на драгметалл увеличивалась на 1,11%, до 4 650,1 доллара за тройскую унцию. К 16:04 стоимость замедлила рост 0,92%, до 4 641,3 доллара.

Кроме того, обновила рекорд и биржевая цена на серебро. Она выросла на 6,5%, превысив отметку в 92 доллара.

По состоянию на 16:01 по московскому времени цена мартовского фьючерса на драгоценный металл на бирже Comex увеличилась на 6,49% и составила 91,918 доллара за унцию. За несколько минут до этого показатель составлял 92,105 доллара.

В декабре 2025 года стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

