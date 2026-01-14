Трехлетний мальчик упал и проткнул себе живот карандашом в Башкирии

Фото: vk.com/yanaulcrb

Башкирские врачи прооперировали трехлетнего мальчика, который во время игр упал на карандаш и проткнул себе живот. Об этом сообщает пресс-служба Янаульской ЦРБ.

Ребенок поступил в больницу 1 января с повреждением брюшной стенки инородным предметом. Мальчик жаловался на сильную боль. Хирурги после консультации решили провести незамедлительную операцию по извлечению объекта.

Во время процедуры врачи выяснили, что органы малыша не задеты, несмотря на то, что карандаш вошел наполовину. Вскоре мальчик пошел на поправку и его выписали.

Ранее московские врачи спасли четырехлетнего ребенка, у которого в ноге застряла металлическая машинка. По словам родителей, он прыгнул с кровати и неудачно приземлился на игрушку.

Получив рентгеновский снимок, врачи убедились, что у мальчика не повреждены кости. Игрушку удалили, а рану обработали. На следующий день пострадавший вернулся домой.

