Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:38

Происшествия

Трехлетний мальчик упал и проткнул себе живот карандашом в Башкирии

Фото: vk.com/yanaulcrb

Башкирские врачи прооперировали трехлетнего мальчика, который во время игр упал на карандаш и проткнул себе живот. Об этом сообщает пресс-служба Янаульской ЦРБ.

Ребенок поступил в больницу 1 января с повреждением брюшной стенки инородным предметом. Мальчик жаловался на сильную боль. Хирурги после консультации решили провести незамедлительную операцию по извлечению объекта.

Во время процедуры врачи выяснили, что органы малыша не задеты, несмотря на то, что карандаш вошел наполовину. Вскоре мальчик пошел на поправку и его выписали.

Ранее московские врачи спасли четырехлетнего ребенка, у которого в ноге застряла металлическая машинка. По словам родителей, он прыгнул с кровати и неудачно приземлился на игрушку.

Получив рентгеновский снимок, врачи убедились, что у мальчика не повреждены кости. Игрушку удалили, а рану обработали. На следующий день пострадавший вернулся домой.

Читайте также


происшествиямедицинарегионы

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика