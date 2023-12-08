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08 декабря, 15:15

Политика

Путин на встрече с участниками СВО объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Путин на встрече с участниками СВО объявил об участии в президентских выборах 2024 года

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Встреча Владимира Путина с участниками СВО и вручение "Золотых звезд" проходит в Кремле в пятницу, 8 декабря. Российский президент заявил, что участники СВО полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники.

На встрече Путина попросили баллотироваться в президенты в 2024 году. Российский лидер объявил, что будет участвовать в избирательной кампании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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властьполитикаобществовидеоКсения Чепенко
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