Путин на встрече с участниками СВО объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Встреча Владимира Путина с участниками СВО и вручение "Золотых звезд" проходит в Кремле в пятницу, 8 декабря. Российский президент заявил, что участники СВО полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники.

На встрече Путина попросили баллотироваться в президенты в 2024 году. Российский лидер объявил, что будет участвовать в избирательной кампании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.