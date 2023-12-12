Врач рассказала, почему нельзя жевать жвачку дольше трех минут

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Если жевать жевательную резинку дольше трех минут на регулярной основе, то это может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем, в том числе гастрита, эрозии желудка, смещения зубов и нарушения прикуса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта, стоматолога-пародонтолога Елену Мартынову.

По ее словам, жвачка состоит из несъедобной резиновой основы, подсластителей, вкусовых и ароматических добавок. Пока человек жует ее, то она практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются. Чаще всего в качестве подсластителей используют тростниковый сахар, свекольный сахар и кукурузный сироп.

Жевательная резинка с сахаром считается самым вредным вариантом, так как способствует размножению микроорганизмов, вызывающих кариес, уточнила эксперт. В этой связи оптимальным решением будет выбор жевательной резинки с ксилитом, стевией и другими подсластителями.

"При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг ее воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трех минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока", – поделилась Мартынова.

Если человек будет часто жевать жвачку, то это может стать причиной повышения кислотности, гастрита, эрозии желудка. Именно из-за этого жевать ее утром на голодный желудок или во время сильного голода нельзя.

Вместе с тем врач уточнила, что употребление слишком большого количества жевательной резинки без сахара может вызвать расстройство пищеварения как побочное действие подсластителей. Регулярное и длительное жевание резинки способно вызвать головные боли у людей, склонных к приступам мигрени.

Ранее профессор клинической гастроэнтерологии из Оксфордского университета Саймон Трэвис рассказал, что будет с организмом человека после проглатывания жвачки. По его словам, жевательная резинка не склеивает внутренние органы вместе, как думают некоторые люди. Она выходит из человека естественным путем, указал он.

"Доктор 24": жевательная резинка