Фото: Москва 24/Никита Симонов

Суточный рекорд снежного покрова обновился в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

По его информации, на базовой станции столицы ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась за прошедшие сутки на 1 сантиметр и составила 38 сантиметров. Это стало самым высоким значением для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений.

Отмечается, что ранее рекорд принадлежал 1941 году – 36 сантиметров. Так, вторая в декабре серия снежных рекордов в столице продолжается третий день. Первая серия фиксировалась с 4 по 9 декабря.

Синоптик уточнил, что самый высокий снежный покров в столичном регионе наблюдается на метеостанции МГУ и в Коломне. Он оставляет 45 сантиметров.

В воскресенье, 17 декабря, в столице и области ожидаются облачная погода и осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами налипание снега и гололедица.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее сообщалось, что с 17 декабря придет Атлантический циклон, который принесет в Москву потепление. Снег в результате уплотнится, но его высота уменьшится.

Высота сугробов в Москве составила 40 сантиметров