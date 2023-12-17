Москвичам рассказали о погоде 17 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 17 декабря, в столице и области ожидаются облачная погода и осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами налипание снега и гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Из-за гололедицы и ветра в МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В Дептрансе Москвы также призвали автомобилистов пересесть в воскресенье с личных машин на городской транспорт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, что оттепель, которая пришла в Москву в воскресенье, продлится как минимум 3–4 дня.





Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье