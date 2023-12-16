Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 8 градусов мороза ожидаются в столичном регионе в субботу, 16 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики уточнили, что в Москве столбики термометров покажут от минус 6 до минус 4 градусов, в Московской области – от минус 8 до минус 3 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что оттепель, которая придет в столицу к вечеру воскресенья, продлится как минимум 3–4 дня.

По его словам, над Норвежским морем сформировался циклон, что приведет к потеплению уже вечером в воскресенье. Температура во второй половине дня составит до 2–3 градусов выше нуля. Снег будет оттаивать и снова подмерзать, в связи с чем ожидаются гололед и гололедица.

Ранее сообщалось, что более 50% месячной нормы осадков выпало с начала снегопада в Москве. В отдельных районах города с вечера 14 декабря выпало от 18 до 23 сантиметров снега. Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений.

В связи с этим идут непрерывные работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой.

По всему городу идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон и парковок. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника.

В течение светового дня от снега и наледи очищают скатные крыши жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе