С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 50% месячной нормы осадков выпало с начала снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В отдельных районах города с вечера 14 декабря выпало от 18 до 23 сантиметров снега. В связи с этим идут непрерывные работы по ликвидации последствий снегопада. Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодой.

С 21:00 14 декабря специалисты уже четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам.

По всему городу идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон и парковок. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника.

В течение светового дня от снега и наледи очищают скатные крыши жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 33% от климатической нормы декабря.

Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений. Кроме того, в столице обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, теперь максимальная высота снега для 15 декабря составляет 38 сантиметров. Прежний рекорд был поставлен в 1919 году и составлял 33 сантиметра.

Из-за непогоды в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Дептранс призвал москвичей использовать для поездок по городу метро, МЦК и Московские центральные диаметры (МЦД).

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе