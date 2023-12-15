В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в столице за минувшие сутки из-за циклона "Ваня", в Подмосковье – до 33% от климатической нормы декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Москве выпала 1/5 часть от месячной нормы осадков, в Ближнем Подмосковье – 33% нормы декабря, в Центральной России – 81%", – написал синоптик.

Он уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, 8 миллиметров – в Тушине, 9 миллиметров – на Балчуге.

По его данным, в Московской области больше всего осадков зафиксировали в Долгопрудном – 17 миллиметров, Наро-Фоминске – 15 миллиметров, Коломне – 13 миллиметров.

Из-за непогоды в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря.

В пятницу, 15 декабря, в столице и области ожидается облачная погода и сильный снег, на дорогах местами снежные заносы и гололедица.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до минус 8 градусов.

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