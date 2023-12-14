14 декабря, 15:22Транспорт
В МЖД заявили о готовности к устранению последствий непогоды
Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"
Около 1,5 тысячи железнодорожников и 124 спецмашины работают на расчистке железнодорожных путей от снега. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).
Отмечается, что снегоочистительные, пневмообдувочные, снегоуборочные машины курсируют, не мешая движению поездов.
В сообщении добавили, что для уборки снега на платформах совместно с ЦППК привлекли около 2,5 тысячи рабочих.
"С усилением осадков привлечем дополнительные силы", – заключили в МЖД.
Желтый уровень погодной опасности ввели в столице и области. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что около 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в результате сильного снегопада, который пройдет с вечера четверга, 14 декабря, до утра пятницы, 15 декабря.
Синоптики предупредили жителей столицы о затяжном снегопаде 14–15 декабря
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