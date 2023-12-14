В МЖД заявили о готовности к устранению последствий непогоды

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Около 1,5 тысячи железнодорожников и 124 спецмашины работают на расчистке железнодорожных путей от снега. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что снегоочистительные, пневмообдувочные, снегоуборочные машины курсируют, не мешая движению поездов.

В сообщении добавили, что для уборки снега на платформах совместно с ЦППК привлекли около 2,5 тысячи рабочих.

"С усилением осадков привлечем дополнительные силы", – заключили в МЖД.

Желтый уровень погодной опасности ввели в столице и области. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что около 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в результате сильного снегопада, который пройдет с вечера четверга, 14 декабря, до утра пятницы, 15 декабря.

Синоптики предупредили жителей столицы о затяжном снегопаде 14–15 декабря