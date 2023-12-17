Приподнятые трамвайные платформы появились на улице Шаболовке

портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Восемь приподнятые трамвайных платформ появились на столичной улице Шаболовке с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По Шаболовке проходят популярные маршруты 14, 26, 47, напомнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его информации, при помощи платформ пассажирам проще заходить и выходить из вагона.

Ликсутов напомнил, что инфраструктура столичного трамвая развивается, становится комфортнее и доступнее для всех пассажиров по поручению Сергея Собянина.

В сообщении добавили, что также на этой улице организовали 13 новых пешеходных переходов рядом с трамвайными, автобусными остановками и социальными объектами. Светофоры были установлены на двух переходах на пересечениях с прилегающими улицами.

С начала этого года новые платформы появились на Нагатинской, Тихвинской и Чертановской улицах, заключили в ведомстве.

Ранее Собянин уточнил, что в столице активно ведутся работы по развитию городской инфраструктуры. В частности, в северо-восточной части города проводится капитальный ремонт трамвайных путей.

Кроме того, более 150 новых пешеходных переходов, 5,5 тысячи мест для парковки, островки безопасности у 95 зебр обустроили этой осенью в Москве.

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