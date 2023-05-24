08:11Экономика
Пять документов подписали Москва и Пекин по итогам переговоров в Китае
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять документов подписали между собой Россия и Китай после состоявшихся переговоров в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры провели председатель российского правительства Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Во встрече участвовали в том числе делегаций двух государств.
Так, между странами был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в Китай. Договор будет действовать между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.
Помимо этого, между ведомствами подписан еще один протокол о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России.
В ходе встречи с премьером Госсовета КНР Мишустин заявил, что отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его мнению, принятые Владимиром Путиным и председателем республики Си Цзиньпином решения определили ориентиры для наращивания взаимодействия во многих приоритетных сферах.
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