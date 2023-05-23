МИД КНР сообщил, что взаимодействие Китая и РФ не подвержено влиянию других стран

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Сотрудничество Пекина и Москвы не подвержено влиянию третьих стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Также на брифинге Нин отметила, что взаимодействие Китая и России не направлено против третьих стран.

Ранее сообщалось, РФ и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов и увеличат расчеты в национальных валютах в этом году. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, по итогам первого квартала 2023 года заметно увеличение торговли между странами примерно до 52 миллиардов долларов. Кроме того, он отметил, что уже более 10 лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.

22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в бизнес-форуме. 23 мая он выступит в Шанхае на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.