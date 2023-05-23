Россия и Китай расширят расчеты в национальных валютах в 2023 году – Мишустин

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Россия и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов и увеличат расчеты в национальных валютах в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, по итогам первого квартала 2023 года заметно увеличение торговли между странами примерно до 52 миллиардов долларов.

Кроме того, премьер-министр отметил, что уже более 10 лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.

"И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились – поднялись с десятого на седьмое место", – указал он.

Мишустин добавил, что во время роста отмечаются качественная трансформация и снижение зависимости от западных валют.

22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в бизнес-форуме. 23 мая он выступит в Шанхае на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.