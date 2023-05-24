Россия договаривается с Китаем о совместной работе в IT-сфере – СМИ

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Во время своего выступления на пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума в Шанхае премьер-министр России Михаил Мишустин перечислил приоритетные направления совместной работы российских и китайских компаний в IT-сфере. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В частности, Мишустин сообщил о потенциале в части развития коопераций открытого программного обеспечения (ПО), мобильных операционных систем (ОС), центров обработки данных, информационной безопасности и цифровых технологий в образовании.

По словам председателя Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, РФ и КНР уже ведут переговоры о создании среды open source для разработчиков софта и электронного оборудования. Он уточнил, что речь может идти о разработке операционных систем на основе Linux.

Кроме того, компании обеих стран также заинтересованы в совместной разработке прикладного ПО и реализации проектов в области микроэлектроники, добавил Манкевич.

По информации источников издания, российские и китайские организации уже реализуют совместные проекты в IT-сфере. К примеру, один из источников в российском разработчике софта сообщил, что его компания работает вместе с Alibaba Group над адаптацией китайской системы виртуализации вычислительных ресурсов для рынка РФ.

Гендиректор "Ред Софт" Рустам Рустамов, в свою очередь, отметил, что некоторые IT-компании из России давно сотрудничают как с Китаем, так и с другими странами Азии. К примеру, его компания совместно с Huawei дорабатывает ОС Open Euler.

Развитие совместного бизнеса с КНР представляется отнюдь не простым делом, отметила директор по организационному развитию "Рексофт" Фаина Лернер. Она объяснила, что население и бизнес-сообщество Китая прежде всего ценит работу на китайскую экономику, поэтому "вписаться" иностранному бизнесу в китайский проект будет непросто.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай, где у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

В ходе визита Мишустин заявил, что Россия и Китай доведут взаимный товарооборот до 200 миллиардов долларов и увеличат расчеты в национальных валютах в этом году. Кроме того, премьер-министр отметил, что уже более 10 лет Пекин является основным торговым партнером Москвы.