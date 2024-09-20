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20 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: автомобиль сгорел на петербургской КАД

Новости регионов: автомобиль сгорел на петербургской КАД

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На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга вечером 19 сентября сгорела Mazda. В салоне находились четыре человека – они успели выбраться и не пострадали. Моторный отсек машины выгорел полностью. Предположительно, все произошло из-за короткого замыкания.

Тем временем на Алтае прокуратура разбирается в инциденте с загрязнением озера Яровое. Его поверхность покрылась черной масляной пленкой. По предварительной версии, это продукты горения местной ТЭЦ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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