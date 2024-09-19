Число погибших при взрывах раций в Ливане увеличилось до 25 человек

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Количество погибших в результате взрывов, произошедших 18 сентября в разных районах Ливана, выросло до 25. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абъяд на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Кроме того, как он уточняет, число раненых увеличилось до 608 человек.

Накануне в Ливане прогремела очередная волна взрывов. Тогда сдетонировали портативные рации Icom IC-V82, смартфоны, а также другие устройства с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

До этого, 17 сентября, сразу в нескольких районах Ливана взорвались пейджеры. По данным СМИ, подобная атака была направлена на членов движения "Хезболла", так как именно они пользуются данными устройствами связи. Само же движение обвинило в случившемся Израиль и пригрозило жестким ответом.

Ранее Абьяд заявлял, что в результате взрывов беспроводных устройств связи погибли около 32 человек. Однако он не назвал точное число пострадавших, но отметил, что в больницах остаются тысячи раненых.

