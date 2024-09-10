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10 сентября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": Росгвардия задержала мужчину с крупной партией наркотиков

"Безопасный город": Росгвардия задержала мужчину с крупной партией наркотиков

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Росгвардия задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Сотрудники вневедомственной охраны обратили на него внимание во время патрулирования.

Молодой человек вел себя подозрительно, постоянно оглядывался по сторонам. Однако, увидев правоохранителей, сразу изменил направление. Сотрудники Росгвардии задержали его и обнаружили свыше 40 свертков с запрещенным веществом. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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