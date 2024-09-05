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05 сентября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": художник вынес из чужого гаража имущество на 300 тысяч

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Художник залез в гараж одного из загородных жителей, откуда через открытые ворота вывез четыре велосипеда. Затем он вернулся за горнолыжными ботинками и лыжами. В следующий заход злоумышленник взял снегоуборочную машину и электроплиту в придачу. Все это он перенес к себе домой, где его по горячим следам и задержали правоохранители.

Сумму ущерба составила порядка 300 тысяч рублей. Все украденное изъяли и по окончании следственных действий вернут законному владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело, а художника отправили в СИЗО.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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