"Безопасный город": художник вынес из чужого гаража имущество на 300 тысяч

Художник залез в гараж одного из загородных жителей, откуда через открытые ворота вывез четыре велосипеда. Затем он вернулся за горнолыжными ботинками и лыжами. В следующий заход злоумышленник взял снегоуборочную машину и электроплиту в придачу. Все это он перенес к себе домой, где его по горячим следам и задержали правоохранители.



Сумму ущерба составила порядка 300 тысяч рублей. Все украденное изъяли и по окончании следственных действий вернут законному владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело, а художника отправили в СИЗО.

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