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Новости

05 сентября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Уфе поймали мужчину с наркотиками прямо в отделении полиции

Новости регионов: в Уфе поймали мужчину с наркотиками прямо в отделении полиции

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В Уфе поймали мужчину с наркотиками прямо в отделении полиции. Житель города пришел в участок забрать машину со штрафстоянки, на входе его попросили выложить все из карманов и пройти через рамку металлодетектора. Просьбу он выполнил, но среди вещей оказался пакет с запрещенным веществом. Мужчина просто забыл проверить карманы. Когда спохватился, пытался убежать, но его догнали и задержали.

В красноярском поселке КамАЗ утонул во время разгрузки баржи. Грузовик, стоящий на берегу, в считанные секунды скатился в воду и пошел ко дну. Коробки тут же поплыли по реке, спасти груз не удалось. Предварительно, за машиной не уследил водитель – он забыл поставить груженый КамАЗ на стояночный тормоз.

Недалеко от Находки рыбакам удалось снять настоящее морское шоу. Акула показала случайным зрителям целое представление. Хищница выпрыгивала из воды и делала сальто. Подобные кульбиты очевидцев не испугали, но любоваться трюками они все же предпочли на расстоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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