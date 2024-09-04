Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на МКАД в районе Каширского шоссе было затруднено из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Два грузовика и автомобиль столкнулись на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе съезда № 24. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На месте работают оперативные службы города. В настоящий момент движение восстановлено.

Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО.

В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.

