04 сентября, 17:50 (обновлено 04.09.2024 18:42)Происшествия
Движение на МКАД в районе Каширского шоссе было затруднено из-за ДТП
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на МКАД в районе Каширского шоссе было затруднено из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Два грузовика и автомобиль столкнулись на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе съезда № 24. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
На месте работают оперативные службы города. В настоящий момент движение восстановлено.
Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО.
В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.
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