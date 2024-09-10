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10 сентября, 12:06

Происшествия

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Якутии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Саха (Якутия)"

После ДТП с автобусом на трассе "Лена" в Алданском районе Якутии госпитализированы 12 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Состояние еще восьми человек оценивается как средней степени тяжести. После осмотра врачей шесть пострадавших направили на амбулаторное лечение, рассказали в министерстве.

Всего, по данным МВД республики, в автобусе было 32 человека, включая водителя. Травмы получили 29 человек.

Автобус съехал с дороги и перевернулся 10 сентября в районе 520-го километра федеральной трассы "Лена". На место происшествия отправились сотрудники Госавтоинспекции и службы спасения. В результате ДТП погибли три человека.

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