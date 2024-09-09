Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грейдером в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ"

Автобус с воспитанниками спортивной школы врезался в грейдер на дороге в Пермском крае. Пострадали пятеро детей и трое взрослых, сообщает региональное управление СК России на сайте.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 8 сентября. Водитель автобуса перевозил 12 детей, а также тренера и двух сопровождающих по маршруту Березники – Чайковский. На гравийной дороге в районе села Елово водитель не справился с управлением и врезался в автогрейдер.

Восемь пострадавших в аварии госпитализированы. Им оказана квалифицированная медпомощь. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители осмотрели место происшествия, проводятся допросы и назначаются экспертизы.

Ранее два человека погибли в аварии с тремя машинами на 194-м километре трассы Уфа – Оренбург. По версии ГИБДД, водитель автомобиля Toyota во время обгона столкнулся со встречным Daewoo, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара водитель Daewoo врезался в Renault. Водитель Toyota и его пассажир скончались до приезда бригады скорой помощи. Еще пять пострадавших доставлены в медучреждения.