Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Два человека погибли в результате аварии с тремя автомобилями в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом управление ГИБДД по республике сообщило в своем телеграм-канале.

ДТП случилось 8 сентября на 194-м километре трассы Уфа – Оренбург. По данным ведомства, водитель машины Toyota во время обгона столкнулся со встречным Daewoo, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара водитель Daewoo врезался в Renault.

В результате аварии водитель Toyota и его пассажир скончались до приезда бригады скорой помощи. Еще пять пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Ранее на 187-м километре трассы М-11 "Нева" в Тверской области столкнулись три автомобиля – грузовик, бензовоз и эвакуатор. Из-за этого начался пожар, который, как рассказали очевидцы, было видно за несколько километров. Водитель бензовоза погиб. Последствия ДТП ликвидированы.