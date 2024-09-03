Новости регионов: водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

Грузовик, бензовоз и эвакуатор столкнулись на 187-м километре трассы М-11 в Тверской области. Начался пожар, который, по словам очевидцев, было видно за несколько километров. Водитель бензовоза погиб. В МЧС сообщают, что последствия аварии уже ликвидированы, однако движение в сторону Санкт-Петербурга по трассе М-11 пока ограничено.

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии туристка упала с 12-метровой высоты. Как сообщили в МЧС, пострадавшей 36 лет. Она пыталась снять селфи на фоне водопада Чучухур, но оступилась на камнях. Спасатели на носилках спустили туристку в поселок Домбай и там передали врачам.



В Санкт-Петербурге неудачная стрижка вылилась в драку недовольной клиентки с парикмахером. Женщине не понравилась слишком короткая челка. Сначала она просто отказалась платить за стрижку, а затем вернулась в салон с мужем и напала на мастера, била ее по лицу, схватила за волосы и ударила ножницами в голову. Травму получил и муж недовольной клиентки. Она случайно вонзила ему в живот ножницы, когда тот пытался успокоить супругу. Теперь в истории разбирается полиция.

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